CAPODANNO IN SICILIA: I CONCERTI DEL 31 DICEMBRE 2024

La Sicilia si prepara a celebrare l'arrivo del 2025 con una serie di concerti straordinari in tutta l'isola. Se sei alla ricerca di una festa memorabile, ecco un elenco degli eventi musicali che ti faranno ballare e cantare tutta la notte!

Laura Pausini a Messina, Palarescifina (a pagamento)

Un evento imperdibile per gli amanti della musica pop internazionale! Laura Pausini promette uno spettacolo emozionante, in grado di far vivere al pubblico una serata unica.

Un capodanno all'insegna della musica italiana con Biagio Antonacci, che si esibirà in uno dei luoghi più iconici di Palermo. Un concerto gratuito da non perdere!

Con il suo stile energico e coinvolgente, Francesco Gabbani regalerà ai fan un Capodanno all’insegna del divertimento e della musica.

Fiorella Mannoia si esibirà in un contesto suggestivo, portando la sua voce unica e il suo repertorio senza tempo a tutti i presenti.

I leggendari Matia Bazar saranno protagonisti di un concerto che farà rivivere i grandi successi della band italiana.

Una festa speciale organizzata da Mediaset, con musica e divertimento per accogliere il nuovo anno nella splendida Piazza Duomo.

RDS porta l'energia e la musica del suo famoso evento a Messina per una serata ricca di sorprese e allegria.

Anna Tatangelo si esibirà a Casteldaccia, offrendo un concerto che unisce pop e tradizione.

Un doppio spettacolo di musica pop e rap, con i celebri Aka 7Even e Babil On Suite, per un Capodanno all’insegna della giovinezza e della freschezza musicale.

Una notte di musica dance e divertimento con alcuni dei migliori DJ e artisti di Radio 101, pronti a far ballare Rosolini fino all’alba.

Fiordaliso regalerà ai suoi fan un concerto ricco di emozioni, con un mix di successi storici e nuove canzoni.

Un Capodanno con il sax di Jimmy Sax, che porterà la sua energia travolgente ad Agrigento con uno spettacolo che unisce musica dal vivo e ritmi travolgenti.

Un evento variegato con alcuni dei migliori artisti siciliani, che daranno vita a un Capodanno ricco di sonorità diverse e coinvolgenti.

La magia della musica di Gerardina Trovato e Regina risuonerà nella piazza di Pozzallo per un Capodanno all'insegna delle emozioni forti.

Sarà una notte ricca di musica, emozioni e divertimento per tutti i gusti! Quale concerto ti piacerebbe di più? Non perdere l’occasione di festeggiare l’arrivo del nuovo anno in grande stile!