CATANIA, SETTE FERITI PER I BOTTI

Sono sette i feriti per lo scoppio di petardi a Catania, una donna di 42 anni invece e' caduta per terra ed ha riportato la frattura della gamba destra. Per lei il ricovero in ospedale al Policlinico....

Sono sette i feriti per lo scoppio di petardi a Catania, una donna di 42 anni invece e' caduta per terra ed ha riportato la frattura della gamba destra. Per lei il ricovero in ospedale al Policlinico. Dei sette feriti due sono i piu' gravi: ad un uomo di 43 anni e' stata amputata la mano destra per lo scoppio di una bomba carta avvenuto nel quartiere di Librino, dopo il ricovero al Garibaldi centro. Tre dita della mano sinistra sono letteralmente saltate per la deflagrazione di un petardo ad un altro uomo che abita nell'acese e che e' stato medicato al Cannizzaro. Escoriazioni e piccole bruciature per altre quattro persone che sono state medicate e poi dimesse nelle strutture sanitarie. Un quattordicennne e' stato medicato in ospedale per un trauma contusivo all'occhio