CAPOMULINI. UOMO DI 68 ANNI CADUTO TRA I BLOCCHI DI CEMENTO, SOCCORSO DAI VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania del distaccamento Nord, sono intervenuti ieri per soccorrere un uomo di 68 anni che, accidentalmente, è caduto tra i lastroni frangiflutti in cemento del porticciolo di Capomulini, una frazione del Comune di Acireale (Catania).

L'incidente si è verificato nella tarda mattinata, quando l'uomo è scivolato tra le fessure dei lastroni, trovandosi intrappolato a una certa profondità.

Per il soccorso, è stato necessario l'intervento del personale dei Vigili del Fuoco specializzati in Tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale), una squadra altamente qualificata per operazioni di soccorso in ambienti difficili come quelli rocciosi, fluviali e marini.

I soccorritori, dopo aver raggiunto l'uomo, sono riusciti a estrarlo con l'ausilio di una barella speciale "Toboga", un dispositivo utilizzato per il trasporto sicuro di persone in situazioni di emergenza.

L'uomo è stato quindi trasportato in un luogo sicuro, dove è stato affidato al personale medico del 118 per le cure necessarie.

Secondo le prime informazioni, l'uomo ha riportato alcune escoriazioni e, sebbene le sue condizioni non sembrino gravi, sono ancora in fase di accertamento.

Il 68enne è stato immediatamente trasferito in ospedale per ulteriori esami.

L'intervento tempestivo e professionale dei Vigili del Fuoco e dei soccorritori del 118 ha permesso di evitare conseguenze più gravi per la persona coinvolta.