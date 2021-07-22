CAPRI, PRECIPITA UN BUS A MARINA GRANDE: UN MORTO E UNA DECINA DI FERITI

Tragico incidente stradale a Capri: un minibus di linea è precipitato a Marina Grande, nei pressi del lido ‘Le Ondine’. L’autista è morto e ci sono 19 feriti, di cui 3 o 4 gravi. Alcuni di questi sono...

Tragico incidente stradale a Capri: un minibus di linea è precipitato a Marina Grande, nei pressi del lido ‘Le Ondine’. L’autista è morto e ci sono 19 feriti, di cui 3 o 4 gravi. Alcuni di questi sono stati trasferiti in elicottero all'ospedale del Mare di Napoli.

Il pulmino dell'Atc adibito al trasporto pubblico, dopo aver sfondato le barriere, è volato giù dalla strada per cinque-sei metri sul litorale ed è finito in un canale a ridosso della tettoia di uno stabilimento. Secondo le prime informazioni forse per la velocità e per la curva a gomito presente in quel tratto, l'autista avrebbe perso il controllo.

A bordo c'era una comitiva di turisti romani e il mezzo era più affollato del solito, con una decina di passeggeri, anche per un guasto che si era verificato in mattinata alla funicolare.

Un bambino con fratture multiple è stato trasferito con l’elisoccorso all'ospedale “Santobono” di Napoli.

Intanto l’elicottero della Polizia di Stato è impegnato nel trasporto di sacche di sangue da Napoli a Capri. Sul posto insieme ai soccorsi del 118 sono giunti Carabinieri e Vigili del Fuoco per i rilievi volti a chiarire la dinamica dell’incidente.