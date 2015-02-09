Carabinieri arrestano due rapinatori paternesi in azione a Scala Vecchia

Avevano appena messo a segno un colpo a mano armata

95047.it Il servizio straordinario anti-rapina, allestito dai carabinieri dopo la recente irruzione in un bar di via Canonico Renna, ha dato subito i suoi frutti. Due giovani, entrambi di Paternò, sono stati arrestati questa sera dai militari della Compagnia di piazza della Regione dopo essere stati beccati in flagranza con, tra le mani, il cassetto di un registratore di cassa appena asportato da un negozio di casalinghi che si trova nel quartiere di Scala Vecchia. I due avevano fatto irruzione all'interno dell'esercizio commerciale con il volto travisato ed una pistola in pugno: avevano minacciato la proprietaria e avevano portato via parte della cassa, fuggendo poi a piedi. Una delle pattuglie che si trovava nei paraggi nel corso del servizio di controllo, li ha beccati in una sciara vicina. I due sono stati immediatamente arrestati.

Ulteriori aggiornamenti, nelle prossime ore.