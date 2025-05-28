Carabinieri bloccano lavori in spiaggia a Marina di Cottone: mezzo irregolare, multa salata

In mattinata, durante un servizio di pattugliamento svolto nell’ambito della vigilanza sul rispetto delle normative che regolano l’uso del demanio marittimo, un insieme di beni pubblici inalienabili c...

In mattinata, durante un servizio di pattugliamento svolto nell’ambito della vigilanza sul rispetto delle normative che regolano l’uso del demanio marittimo, un insieme di beni pubblici inalienabili come spiagge e litorali, destinati alla fruizione collettiva, i Carabinieri della Stazione di Fiumefreddo di Sicilia hanno scorto, lungo il litorale di Marina di Cottone, un mezzo meccanico che stava operando presso un noto stabilimento balneare.

Al fine di prevenire e reprimere eventuali abusi o irregolarità, dunque, i militari dell’Arma hanno deciso di effettuare i dovuti controlli, accertando che erano in corso interventi di ripianamento dell’arenile.

E’ stato, pertanto, dapprima identificato il conducente del mezzo, un 30enne del posto, e poi sono state svolte verifiche circa il modello della macchina operatrice utilizzata, che hanno coinvolto anche la Capitaneria di Porto di Riposto. La gestione delle aree demaniali marittime, infatti, è disciplinata principalmente dal Codice della Navigazione e, in ambito regionale, da specifiche leggi e regolamenti.

L’accertamento congiunto ha consentito di esaminare la documentazione autorizzativa relativa ai lavori in corso e, dalle risultanze, è emerso che l’intervento risultava formalmente autorizzato, ma il mezzo effettivamente impiegato non corrispondeva a quello previsto nell’autorizzazione concessa dal Dipartimento Ambiente – Struttura Territoriale di Catania.

Per tale motivo, alla responsabile dell’intervento, una 70enne di Fiumefreddo di Sicilia, è stata contestata una violazione amministrativa e comminata una sanzione pecuniaria dell’importo di 1.032 euro per impiego non conforme dei mezzi indicati nella concessione.

L’attività di controllo condotta dai Carabinieri, in stretta collaborazione con la Capitaneria di Porto, testimonia l’attenzione continua e puntuale rivolta alla tutela del territorio, in particolare nelle aree demaniali marittime, dove il rispetto delle prescrizioni ambientali è essenziale per garantire l’equilibrio naturale e la fruizione pubblica degli spazi costieri.