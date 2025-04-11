CARABINIERI DEL NAS DI CATANIA SEQUESTRANO CANILE COMUNALE A VIZZINI: CANI TRASFERITI PER CONDIZIONI INADEGUATE

I Carabinieri del NAS di Catania hanno dato esecuzione a una delega della Procura della Repubblica del tribunale di Caltagirone in relazione a delle segnalazioni sulle condizioni dei cani all’interno...

I Carabinieri del NAS di Catania hanno dato esecuzione a una delega della Procura della Repubblica del tribunale di Caltagirone in relazione a delle segnalazioni sulle condizioni dei cani all’interno del canile municipale del comune di Vizzini.

Durante una precedente ispezione, personale dell’ASP aveva impartito alcune prescrizioni al Comune di Vizzini per risolvere le criticità riscontrate nella struttura, dove i cani venivano tenuti in condizioni precarie all’interno di alcuni box senza copertura, senza sistemi di drenaggio e scarico dell’acqua.

Al momento del controllo i 61 cani trovati erano nelle stesse condizioni e in più, nelle varie pozze d’acqua presenti nei box, era pure comparsa un’alga derivata dal prolungato ristagno dell’acqua.

Benché nessun animale è stato trovato in scadenti condizioni di salute, i cani sono stati trasferiti presso altre strutture autorizzate, mentre la struttura è stata posta sotto sequestro e affidata alla Polizia Municipale di Vizzini.