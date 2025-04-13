CARABINIERI DONANO UOVA A BAMBINI NELL'OSPEDALE SAN MARCO DI CATANIA

In un clima di festa e tenerezza, il Comandante della Stazione Carabinieri di Catania Librino, Luogotenente Giuseppe Marchese, insieme al suo vice Maresciallo Ordinario Chiara Tanasi ed alcuni suoi co...

In un clima di festa e tenerezza, il Comandante della Stazione Carabinieri di Catania Librino, Luogotenente Giuseppe Marchese, insieme al suo vice Maresciallo Ordinario Chiara Tanasi ed alcuni suoi collaboratori, ha fatto visita ai reparti di Pediatria e Broncopneumologia Pediatrica dell’Ospedale San Marco, donando alcune uova di Pasqua ai piccoli pazienti che trascorreranno le festività lontani da casa.

L’incontro è stato accolto con sorrisi, curiosità e una spontanea allegria da parte dei bambini, che hanno vissuto questo momento come una parentesi leggera e gioiosa all’interno della quotidianità ospedaliera. I Carabinieri hanno voluto portare un piccolo segno di vicinanza, raccogliendo l’affetto e la gratitudine dei piccoli e delle loro famiglie

I militari dell’Arma sono stati accolti con cordialità dal personale sanitario, che ha partecipato al momento di incontro con i piccoli pazienti.

A fare gli onori di casa sono stati la Dott.ssa Anna Rita Mattaliano e il Dott. Giuseppe Mangano, rispettivamente Direttore e Dirigente della Direzione Medica del Presidio San Marco, il Dott. Giuseppe Fabio Parisi, Dirigente medico del reparto di Broncopneumologia Pediatrica, il Dott. Salvatore Di Martino, coordinatore del reparto di Pediatria, e il Dott. Agrippino Speranza, coordinatore medico del reparto di Broncopneumologia Pediatrica.

La visita si è conclusa con uno scambio di auguri per una serena Pasqua e con un momento di saluto che ha lasciato nei piccoli un ricordo gentile, fatto di attenzione e sorrisi condivisi.