CARABINIERI IN AZIONE A PATERNÒ PER CONTRASTARE LO SPACCIO DI DROGA E GARANTIRE LA SICUREZZA STRADALE

In attuazione del piano di potenziamento dei servizi preventivi, disposto d’iniziativa dal Comando Provinciale, sono state messe in campo una serie di attività di controllo straordinario del territori...

In attuazione del piano di potenziamento dei servizi preventivi, disposto d’iniziativa dal Comando Provinciale, sono state messe in campo una serie di attività di controllo straordinario del territorio, svolte nelle ore notturne e diurne dai Carabinieri della Compagnia di Paternò, insieme ai colleghi della C.I.O. del 12° Reggimento “Sicilia”, con l’obiettivo, tra gli altri, di contrastare lo spaccio di droga tra giovani e garantire il rispetto delle norme sulla circolazione stradale.

In tale contesto i militari dell’Arma, hanno realizzato un articolato dispositivo di monitoraggio ad ampio raggio del territorio a Paternò, particolarmente affollato da numerosi lavoratori durante la campagna agrumicola invernale.

Nel corso dei servizi, una parte degli equipaggi dell’Arma hanno quindi pattugliato diverse aree urbane e periferiche della città, dove sono stati organizzati numerosi posti di controllo, al fine anche di monitorare le vicine aree verdi comuni, mentre altri militari si sono occupati delle verifiche preventive di natura amministrativa presso 8 locali pubblici, al termine delle quali non sono emerse irregolarità.

Durante le attività su strada, al termine di diverse perquisizioni personali e veicolari, volte a frenare la diffusione della droga tra i ragazzi, i Carabinieri hanno sorpreso 2 giovanissimi, fermati a piedi, con addosso alcune dosi di marijuana, del peso complessivo di 6 grammi.

Oltre al recupero di droga, i Carabinieri hanno segnalato entrambi “quali assuntori” alla locale Prefettura.

In una ulteriore fase del servizio, gli operanti si sono poi occupati dei controlli su strada, per la verifica del rispetto del Codice della Strada e per contrastare le condotte imprudenti di guida che, potenzialmente, possono mettere a repentaglio l’incolumità di pedoni e automobilisti.

In particolare, i militari dell’Arma hanno fermato 71 veicoli ed identificato 115 persone, accertando nel corso delle verifiche 32 violazioni al C.d.S.

Gli automobilisti ed i centauri sanzionati, per un importo complessivo di circa 28.000 euro, sono stati trovati soprattutto alla guida di veicoli senza assicurazione obbligatoria, con in mano il cellulare o sorpresi a circolare senza indossare il casco protettivo.

Le gazzelle hanno poi sottoposto 9 veicoli a sequestro e fermo amministrativo, ritirato 6 documenti di guida e circolazione, e decurtato 56 punti dalle patenti di guida

I servizi straordinari di controllo del territorio proseguiranno nel comprensorio paternese anche nei prossimi giorni, con lo scopo di garantire sempre maggiore sicurezza ai cittadini.