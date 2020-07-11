I Carabinieri delle Stazioni di Caltagirone e Grammichele hanno arrestato nella flagranza i catanesi Fabio RICCIO di anni43 e Antonio CARUSO di anni 31, poiché ritenuti responsabili di tentato furto a...

I Carabinieri delle Stazioni di Caltagirone e Grammichele hanno arrestato nella flagranza i catanesi Fabio RICCIO di anni

CARABINIERI IN TRASFERTA ARRESTANO DUE LADRI DI AUTO 1/2 Successivo »

43 e Antonio CARUSO di anni 31, poiché ritenuti responsabili di tentato furto aggravato in concorso.

I militari, giunti nel capoluogo etneo per recarsi al Comando Provinciale di piazza Verga, transitando per via Santa Maddalena hanno notato il 43enne che, dopo essere sceso dall’autovettura sulla quale viaggiava assieme al Caruso e, dopo aver ricevuto da quest’ultimo diversi attrezzi, si è accostato ad una fiat 500 parcheggiata poco più avanti. Dopo aver forzato la serratura, è entrato nell’abitacolo posizionandosi sul sedile lato guida iniziando ad armeggiare con parte degli attrezzi ricevuti dal correo. L’immediato intervento dei carabinieri ha consentito di bloccare il ladro e, contestualmente, di impedire la fuga del complice che aveva già messo in moto l’autovettura sulla quale era giunto sul posto.

A seguito delle perquisizioni personale e veicolare, sono state rinvenute e sequestrate 2 chiavi a “spadino” opportunamente sagomate, un cilindretto munito di due viti utilizzato per sfilare i cilindri di accensione, un radiocomando, una porta “OBD” utilizzata per decodificare le centraline delle autovetture e diversi attrezzi atti allo scasso.

Gli arrestati, terminate le formalità di rito, sono stati relegati agli arresti domiciliari.