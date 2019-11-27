CARABINIERI NAS CATANIA: CHIUSA UNA CUCINA ABUSIVA PRESSO UNA SCUOLA D’INFANZIA
Il NAS di Catania, nell’ambito dei controlli periodici svolti nelle mense scolastiche, ha accertato l’attivazione abusiva di una cucina presso una scuola d’infanzia paritaria ubicata nel circondario.
Il locale interessato non era in possesso della prevista autorizzazione e privo dei requisiti minimi igienico-strutturali.
L’Autorità sanitaria, prontamente intervenuta, ne disponeva l’immediata chiusura e la sospensione della preparazione degli alimenti. Il servizio di refezione ai minori verrà garantito da un servizio di catering esterno.
La titolare, una 45enne catanese, è stata segnalata alle Autorità amministrativa per i provvedimenti di competenza.