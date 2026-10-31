ADRANO Carabinieri trovano armi e munizioni nascoste in un armadietto: denunciato 49enne

Durante un controllo in casa trovati fucili, pistole a salve e munizioni, tra cui un proiettile da guerra. Tutto sequestrato.

I controlli sulle armi legalmente detenute rappresentano un’attività fondamentale per la prevenzione e la sicurezza pubblica, perché consentono di verificare la permanenza dei requisiti previsti dalla legge, la corretta custodia degli armamenti e il rispetto degli obblighi imposti ai detentori. Proprio nell’ambito di una di queste verifiche, i Carabinieri della Stazione di Adrano hanno scoperto un ulteriore quantitativo di armi e munizioni, alcune delle quali caratterizzate da elementi di particolare interesse sotto il profilo della sicurezza.

Nello specifico, i militari si erano recati presso l’abitazione di un 49enne, residente in paese, per effettuare dei controlli sulle armi da lui regolarmente detenute. Durante gli accertamenti, tuttavia, l’attenzione dei Carabinieri si è concentrata su un mobile chiuso con un lucchetto, posizionato accanto alla cassaforte per le armi.

I militari hanno chiesto all’uomo cosa contenesse e lui ha risposto di non ricordare cosa fosse stato riposto all’interno. La risposta vaga e il nervosismo crescente dell’interessato hanno indotto la pattuglia ad approfondire e, quindi, aprire l’armadietto.

All’interno sono stati trovati due fucili ad aria compressa, uno dei quali risultato modificato in modo da aumentarne le capacità offensive, due pistole a salve, quattro caricatori, nonché diverse munizioni: 6 proiettili calibro 9×21 millimetri e uno calibro .22 Long Rifle, entrambi con ogiva in piombo, oltre a un proiettile perforante calibro 8,57 JS, munizionamento da guerra.

Tutto il materiale è stato sequestrato per i successivi accertamenti e, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, al termine delle operazioni, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

L’episodio evidenzia come i controlli amministrativi e preventivi effettuati dai Carabinieri sulle armi detenute dai cittadini possano rivelarsi importanti anche per individuare situazioni ulteriori rispetto a quelle inizialmente oggetto di verifica.

Un’attività che le Stazioni Carabinieri svolgono con attenzione costante, nell’ambito dei compiti di prevenzione e tutela della collettività, affinché la detenzione e la custodia di armi e munizioni avvengano nel pieno rispetto delle disposizioni di legge.