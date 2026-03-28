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Carburante “esaurito” ai distributori: boom di segnalazioni in tutta Italia

Carburante “esaurito” ai distributori: boom di segnalazioni in tutta Italia

A cura di Redazione
28 marzo 2026 10:11
Carburante “esaurito” ai distributori: boom di segnalazioni in tutta Italia -
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ITALIA – Negli ultimi giorni sempre più automobilisti si sono trovati davanti a cartelli con scritto “benzina esaurita” o “gasolio esaurito” in diversi distributori sparsi sul territorio nazionale.

Una situazione che ha generato dubbi e preoccupazioni, ma che – secondo l’Unione Nazionale Consumatori – non sarebbe legata a una reale carenza di carburante.

📉 Cosa sta succedendo

Dopo il decreto del Governo del 19 marzo che ha previsto il taglio delle accise di 24,4 centesimi, molti automobilisti si sono riversati nei distributori con i prezzi più convenienti.

«Gli utenti oggi hanno diversi strumenti per confrontare i prezzi – come l’Osservaprezzi carburanti del ministero – e tendono a concentrarsi sugli stessi impianti», ha spiegato Massimiliano Dona.

Il risultato? Non una vera mancanza di carburante, ma l’esaurimento delle scorte disponibili a quel determinato prezzo, in attesa delle nuove forniture.

⚠️ I dubbi sulle possibili speculazioni

Secondo l’Unione Consumatori, però, non si escludono comportamenti scorretti.

Tra le segnalazioni ricevute, ci sarebbero casi in cui:

  • i prezzi non vengono aggiornati regolarmente, soprattutto nei giorni festivi

  • alcuni distributori preferirebbero dichiarare il carburante “esaurito”

  • oppure lascerebbero disponibile solo la benzina “premium”, più costosa

L’obiettivo, in questi casi, sarebbe evitare di vendere carburante a prezzi più bassi rispetto a quelli aggiornati.

📊 Situazione temporanea

Al momento si tratterebbe comunque di una situazione temporanea, legata all’aumento della domanda e alla gestione delle scorte.

Nessun allarme, dunque, ma resta alta l’attenzione dei consumatori e delle associazioni, che invitano a monitorare eventuali anomalie.

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