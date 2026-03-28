Carburante “esaurito” ai distributori: boom di segnalazioni in tutta Italia

ITALIA – Negli ultimi giorni sempre più automobilisti si sono trovati davanti a cartelli con scritto “benzina esaurita” o “gasolio esaurito” in diversi distributori sparsi sul territorio nazionale.

Una situazione che ha generato dubbi e preoccupazioni, ma che – secondo l’Unione Nazionale Consumatori – non sarebbe legata a una reale carenza di carburante.

📉 Cosa sta succedendo

Dopo il decreto del Governo del 19 marzo che ha previsto il taglio delle accise di 24,4 centesimi, molti automobilisti si sono riversati nei distributori con i prezzi più convenienti.

«Gli utenti oggi hanno diversi strumenti per confrontare i prezzi – come l’Osservaprezzi carburanti del ministero – e tendono a concentrarsi sugli stessi impianti», ha spiegato Massimiliano Dona.

Il risultato? Non una vera mancanza di carburante, ma l’esaurimento delle scorte disponibili a quel determinato prezzo, in attesa delle nuove forniture.

⚠️ I dubbi sulle possibili speculazioni

Secondo l’Unione Consumatori, però, non si escludono comportamenti scorretti.

Tra le segnalazioni ricevute, ci sarebbero casi in cui:

i prezzi non vengono aggiornati regolarmente, soprattutto nei giorni festivi

alcuni distributori preferirebbero dichiarare il carburante “esaurito”

oppure lascerebbero disponibile solo la benzina “premium”, più costosa

L’obiettivo, in questi casi, sarebbe evitare di vendere carburante a prezzi più bassi rispetto a quelli aggiornati.

📊 Situazione temporanea

Al momento si tratterebbe comunque di una situazione temporanea, legata all’aumento della domanda e alla gestione delle scorte.

Nessun allarme, dunque, ma resta alta l’attenzione dei consumatori e delle associazioni, che invitano a monitorare eventuali anomalie.