Carburanti alle stelle diesel oltre 2,20 €/l anche a Paternò
Carburanti alle stelle diesel oltre 2,20 €/l anche a Paternò
PATERNO’ – Prezzi dei carburanti sempre più alti anche nel territorio etneo. La segnalazione arriva da un nostro lettore che, nella serata di ieri, ha immortalato il tabellone di un distributore a Paternò.
Nello scatto si leggono chiaramente cifre che fanno discutere:
👉 diesel a 2,205 euro al litro
👉 benzina a 1,915 euro al litro
👉 punte fino a 2,309 euro al litro
Valori molto elevati, soprattutto al “servito”.
⚠️ Ma attenzione: non è un caso isolato.
Il caro carburante non riguarda solo Paternò, ma è un fenomeno diffuso in tutta la Sicilia e in gran parte d’Italia, con aumenti registrati negli ultimi giorni praticamente ovunque.
💸 Aumenti continui e pieno sempre più caro
Il diesel ha ormai superato stabilmente i 2 euro al litro, con picchi ancora più alti nei distributori cittadini e lungo le principali arterie.
Un pieno può costare oggi anche 10-15 euro in più rispetto a poche settimane fa, mettendo in difficoltà famiglie, lavoratori e pendolari.
Alla base dei rincari ci sarebbero le tensioni internazionali e i conflitti in corso, che stanno incidendo sul prezzo del petrolio a livello globale.
A questo si aggiungono:
accise e IVA molto elevate
costi di distribuzione
differenze di prezzo anche significative tra zone vicine
Tra gli automobilisti cresce la rabbia: c’è chi parla di prezzi fuori controllo e chi denuncia difficoltà sempre maggiori nel sostenere le spese quotidiane.
Il caro carburante sta diventando una vera emergenza, soprattutto in territori dove l’auto è indispensabile.
⛽ Come risparmiare sul carburante: i 10 consigli degli esperti
Per cercare di limitare i costi, arrivano i suggerimenti di Mauro Antonelli dell’Unione Nazionale Consumatori:
1️⃣ Non guardate le medie regionali: possono essere fuorvianti. Scegliete sempre il distributore più economico nella vostra zona.
2️⃣ Non fermatevi al primo distributore quando si accende la spia: cercate il prezzo migliore.
3️⃣ Confrontate i prezzi tramite l’Osservaprezzi carburanti (filtrando quelli aggiornati).
4️⃣ Non è vero che un distributore vale l’altro: i prezzi cambiano anche a pochi km di distanza.
5️⃣ Evitate l’autostrada: i prezzi sono sempre più alti. Meglio fare il pieno prima di partire.
6️⃣ Preferite le pompe bianche (no logo) o i distributori della grande distribuzione.
7️⃣ Scegliete sempre il self-service invece del servito.
8️⃣ Controllate che il prezzo sul cartello corrisponda a quello sulla pompa.
9️⃣ Guidate in modo regolare: consumate meno carburante.
🔟 Segnalate prezzi anomali o irregolarità all’Unione Consumatori.