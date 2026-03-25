Carburanti alle stelle diesel oltre 2,20 €/l anche a Paternò

PATERNO’ – Prezzi dei carburanti sempre più alti anche nel territorio etneo. La segnalazione arriva da un nostro lettore che, nella serata di ieri, ha immortalato il tabellone di un distributore a Paternò.

Nello scatto si leggono chiaramente cifre che fanno discutere:

👉 diesel a 2,205 euro al litro

👉 benzina a 1,915 euro al litro

👉 punte fino a 2,309 euro al litro

Valori molto elevati, soprattutto al “servito”.

⚠️ Ma attenzione: non è un caso isolato.

Il caro carburante non riguarda solo Paternò, ma è un fenomeno diffuso in tutta la Sicilia e in gran parte d’Italia, con aumenti registrati negli ultimi giorni praticamente ovunque.

💸 Aumenti continui e pieno sempre più caro

Il diesel ha ormai superato stabilmente i 2 euro al litro, con picchi ancora più alti nei distributori cittadini e lungo le principali arterie.

Un pieno può costare oggi anche 10-15 euro in più rispetto a poche settimane fa, mettendo in difficoltà famiglie, lavoratori e pendolari.

Alla base dei rincari ci sarebbero le tensioni internazionali e i conflitti in corso, che stanno incidendo sul prezzo del petrolio a livello globale.

A questo si aggiungono:

accise e IVA molto elevate

costi di distribuzione

differenze di prezzo anche significative tra zone vicine

Tra gli automobilisti cresce la rabbia: c’è chi parla di prezzi fuori controllo e chi denuncia difficoltà sempre maggiori nel sostenere le spese quotidiane.

Il caro carburante sta diventando una vera emergenza, soprattutto in territori dove l’auto è indispensabile.

⛽ Come risparmiare sul carburante: i 10 consigli degli esperti

Per cercare di limitare i costi, arrivano i suggerimenti di Mauro Antonelli dell’Unione Nazionale Consumatori:

1️⃣ Non guardate le medie regionali: possono essere fuorvianti. Scegliete sempre il distributore più economico nella vostra zona.

2️⃣ Non fermatevi al primo distributore quando si accende la spia: cercate il prezzo migliore.

3️⃣ Confrontate i prezzi tramite l’Osservaprezzi carburanti (filtrando quelli aggiornati).

4️⃣ Non è vero che un distributore vale l’altro: i prezzi cambiano anche a pochi km di distanza.

5️⃣ Evitate l’autostrada: i prezzi sono sempre più alti. Meglio fare il pieno prima di partire.

6️⃣ Preferite le pompe bianche (no logo) o i distributori della grande distribuzione.

7️⃣ Scegliete sempre il self-service invece del servito.

8️⃣ Controllate che il prezzo sul cartello corrisponda a quello sulla pompa.

9️⃣ Guidate in modo regolare: consumate meno carburante.

🔟 Segnalate prezzi anomali o irregolarità all’Unione Consumatori.