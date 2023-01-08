CARBURANTI, VOLANO PREZZI BENZINA E DIESEL: GASOLIO VERSO 2,5 EURO AL LITRO IN AUTOSTRADA

I prezzi dei carburanti sono in forte rialzo. Lo denuncia il Codacons che, analizzando i listini comunicati dai gestori, registra tariffe record soprattutto in alcune zone. In particolare prezzi alle...

In particolare prezzi alle stelle in autostrada, dove il gasolio è a un soffio dai 2,5 euro al litro (2.479). In base agli ultimi dati disponibili inoltre, sull'isola di Vulcano il diesel ha raggiunto quota 2,349 euro al litro in modalità servito e 2,239 euro la benzina.

A La Maddalena, in Sardegna, benzina a 2,087 euro e diesel 2,229, a Ischia un litri di benzina costa 2,054 euro e il diesel vola a 2,104.