CARCASSE ABBANDONATE NELLE CAMPAGNE DI VULCANO, SCATTANO SANZIONI PER 17MILA EURO
Trentatrè carcasse di mezzi abbandonati e non più funzionanti sono state scoperte nelle campagne dell'Isola di Vulcano (Messina) dai carabinieri, che sono riusciti ad individuarne i proprietari, 28 persone.
Una di esse è stata denunciata per il reato di abbandono incontrollato di rifiuti pericolosi.
Tutte sono state sanzionate per un totale di 17.000 euro.
In particolare sono state individuate 15 autovetture, 13 roulotte, tre motoveicoli, un furgone ed una macchina operatrice semovente, tutte mancanti delle parti essenziali e considerati rifiuti per l'elevato stato di degrado in cui versavano.
Contestualmente alle sanzioni, per i responsabili è scattato l'obbligo di provvedere immediatamente allo smaltimento delle carcasse, pena l'emissione di una ordinanza sindacale che impone l'immediato smaltimento ed il ripristino dello stato dei luoghi.
(ANSA).