CARENZA ESTIVA DI SANGUE, FRATRES LANCIA CAMPAGNA PRO DONAZIONE

Torna l’estate e, puntualmente, le donazioni di sangue si riducono, ma la necessità di sacche resta uguale se non, addirittura, registri una crescita. La Fratres territoriale Catania Enna Messina (CEM) ha avviato una campagna per promuovere la donazione del sangue in estate rivolta ai propri donatori abituali affinché si rechino presso i gruppi di riferimento e, più in generale, a tutta la popolazione con l’obiettivo di convincere quanta più gente possibile a donare per arginare la cronica carenza.

“Teniamo tutti ben presente che la necessità di sangue non va mai in vacanza e se tanti si apprestano con le ferie a vivere un periodo di tranquillità, è bene offrire po’ di questa tranquillità a chi attende un piccolissimo gesto di solidarietà. Donare prima delle vacanze dovrebbe diventare una delle buone abitudini estive di ognuno”.

Lo dichiara il presidente del Consiglio territoriale Fratres CEM, Angelo Salice, annunciando l’avvio di una campagna estiva di comunicazione per far fronte alla necessità di sangue nel periodo più critico dell’anno, in cui storicamente le donazioni si abbassano.

“In estate – aggiunge Salice – la quantità di sacche necessarie resta invariata, anzi a volte per motivi diversi ne è richiesta addirittura una quantità maggiore, mentre le donazioni diminuiscono o per la dimenticanza di chi va in ferie, oppure per fattori oggettivi, come la pressione sanguigna che si abbassa impedendo il salasso. Proprio per questo è necessario che tutti i donatori abituali e tutti i cittadini idonei, si rechino a donare assolvendo a un dovere civico, oltre che a un atto concreto di fraternità”.

La Fratres territoriale CEM ha avviato una campagna ad hoc, con video e locandine, denominata “Ricordati di non dimenticare” che invita quanti siano nelle condizioni di donare il sangue a non perdere l’appuntamento, contattando preventivamente i gruppi Fratres delle diverse realtà comunali nel rispetto delle misure di prevenzione del Covid. Come recita un celebre adagio “donare sangue è donare vita” e l’estate non fa eccezione.