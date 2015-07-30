Cari lettori, per tutto questo...: semplicemente grazie

95047.it supera i 10 mila Mi piace. Numeri certamente importanti. Ma dietro c'è molto di più.

95047.it ha superato il tetto dei 10 mila Mi piace su Facebook. Potenzialmente e teoricamente uno zoccolo duro di lettori: di aficionados che, anche in privato, dimostrano giorno dopo giorno quanto tengano a questo progetto editoriale.

Potremmo pure decidere di mettere una bandierina e finirla qui: ma non avremmo dimostrato un bel nulla. I vessilli, già di per sé, non servono a nulla. Mentre sono i lettori che fanno il giornale: siete Voi lettori i protagonisti. La voce di una città che vuole rialzarsi segnalando le cose che non vanno ma anche appassionandosi alle storie che portano in alto la nostra Paternò.

10000 like Nessuno può ignorare i diversi segmenti della nostra realtà cittadina ma in troppe sfaccettature ancora paesana; nessuno può tacere sulle cose che servono per andare avanti; nessuno può passare sopra alle idee, alla meraviglia, alla passione, di scrive, segnala e legge. Tutto badando ai fatti. Ma oltre tutto questo, anzi dentro tutto questo, dentro il numero ci siete Voi che valete molto di più di una cifra già di per sé importantissima.

Cari lettori di 95047.it, ogni mattina, quando pubblichiamo un articolo o anche la più banale delle notizie, noi pensiamo a Voi. Perché sappiamo di avere la responsabilità di non dovervi raccontare fandonie. E, poi, perché non siete semplici lettori (che è già tanto). Siete persone, siete cittadini che vogliono partecipare, creare, condividere.

Tutto questo accade in un momento davvero difficile e complicato per il panorama del giornalismo locale e nazionale. Non è semplice fare informazione dalle nostre parti: per una miriade di motivi. E ci fermiamo qui.

Ma se siamo e se siete qui, è perché volete costruire qualcosa di diverso. E vi incazzate se notate cose storte. Ecco, perchè, dietro i diecimila, c'è una storia, una bella pagina di speranza. Una voce la Vostra, che resterà.

Per tutto questo, grazie.