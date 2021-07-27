CARLENTINI, CAMMINA IN STRADA CON DUE GROSSE BUSTE, I CARABINIERI TROVANO DENTRO 1,8KG DI MARIJUANA

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Augusta hanno arrestato a Carlentini un giovane sorpreso in possesso di una notevole quantità di marijuana.La pattuglia era impegnat...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Augusta hanno arrestato a Carlentini un giovane sorpreso in possesso di una notevole quantità di marijuana.

La pattuglia era impegnata in un servizio di prevenzione nel centro abitato di Carlentini quando è stato notato il ragazzo, risultato poi ai controlli ancora minorenne, che camminava per strada trasportando a mano due grosse buste, che per forma e dimensione hanno insospettito i militari. Questi ultimi hanno subito fermato il giovane, a cui hanno chiesto di mostrare loro il contenuto delle buste e scoprendo così che vi era deposto ben 1,8 kg. di marijuana, che il ragazzo stava trasportando chissà dove.

Tenuto conto della significativa quantità dello stupefacente, nessuna giustificazione poteva essere ritenuta valida per il suo possesso e pertanto il minore è stato dichiarato in arresto e, su disposizione della Procura dei Minori di Catania, accompagnato nel Centro di Prima Accoglienza della cittadina Etnea.

Lo stupefacente è stato invece sequestrato e si procederà ora a farne effettuare le analisi nell’apposito laboratorio dei Carabinieri di Catania, per verificarne le caratteristiche qualitative.