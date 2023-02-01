CARLENTINI. TENEVA LA MOGLIE SENZA ACQUA E CIBO

I carabinieri della Stazione di Carlentini (Siracusa) hanno arrestato un 33enne, già ai domiciliari con braccialetto elettronico, per maltrattamenti nei confronti della convivente. L'uomo avrebbe cerc...

I carabinieri della Stazione di Carlentini (Siracusa) hanno arrestato un 33enne, già ai domiciliari con braccialetto elettronico, per maltrattamenti nei confronti della convivente.

L'uomo avrebbe cercato di condizionare la donna minacciando di uccidersi o farsi del male se fosse stato lasciato. In un'occasione, l'ha presa a pugni e, dopo averla privata del cellulare e del bancomat, l'ha chiusa in una stanza non consentendole né di mangiare né di bere.

La vittima, cui era concesso di andare in bagno solo con il consenso del compagno, dopo un'intera giornata è riuscita a liberarsi e a fuggire. I maltrattamenti sarebbero stati compiti anche ai danni della madre, picchiata, offesa e ferita con un posacenere in onice.

La violenza si è accentuata al rifiuto della donna di consegnargli del denaro. Dopo le formalità di rito è stato condotto nel carcere di Cavadonna.