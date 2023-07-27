CARLENTINI, VIGILI DEL FUOCO SFINITI: L'IMMAGINE SIMBOLO DELLA LOTTA AGLI INCENDI IN SICILIA

È già diventata la foto simbolo della lotta agli incendi in Sicilia l'immagine che ritrae tre vigili del fuoco stremati a Carlentini (Siracusa). I pompieri immortalati si trovano su un marciapiede – u...

I pompieri immortalati si trovano su un marciapiede – uno di loro è quasi sdraiato, mentre gli altri sono seduti e poggiati a un muro – e sono visibilmente esausti.

Come riporta SiracusaNews, nella cittadina, un incendio ha distrutto case, campagne e vaste aree di vegetazione e causato l'evacuazione di decine di famiglie.

Il sindaco Giuseppe Stefio, presente alle operazioni di spegnimento, è rimasto intossicato e ha dovuto ricorrere alle cure del 118.