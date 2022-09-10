CARLO III È STATO UFFICIALMENTE PROCLAMATO RE.

Questa mattina il principe Carlo è stato ufficialmente proclamato sovrano con il nome di Carlo III.La cerimonia al St. James’s Palace, iniziata alle 10 ora inglese, 11 italiana, è stata trasmessa in d...

La cerimonia al St. James’s Palace, iniziata alle 10 ora inglese, 11 italiana, è stata trasmessa in diretta tv. Subito dopo la proclamazione Carlo III ha dichiarato che si impegnerà a regnare per il resto della sua vita. “Conterò su sostegno della mia amata moglie”, ha aggiunto, riferendosi alla regina consorte Camilla, ribadendo quanto dichiarato ieri nel discorso alla nazione. Alle 12 ha avuto luogo la cerimonia per il saluto al re alla Torre di Londra, con 41 colpi di cannone. Decine di migliaia le persone che si sono accalcate davanti a Buckingham Palace durante l’evento.

Carlo III è ora il nuovo sovrano del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri reami del Commonwealth. Altre proclamazioni sono previste dopo l’annuncio londinese dal balcone del Friar Court al Saint James Palace, a cominciare da Edimburgo, Cardiff e Belfast. Cerimonie in programma anche nei Paesi del Commonwealth che riconoscono il re come capo dello Stato, dalle Americhe all’Australia. La comunicazione londinese è arrivata alle 11. A seguire colpi di cannone ad Hyde Park e dalla Torre di Londra.

L’agenda delle proclamazioni fa però il giro del mondo. Ne riferiscono ad esempio i quotidiani dell’Australia, dove a dare l’annuncio dell’inizio del regno di Carlo III sarà il governatore generale. Una cerimonia è prevista persino nell’isola di Tasmania, più a sud, ormai in un’altro giorno, l’11 settembre, a causa del fuso orario.