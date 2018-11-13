95047

CARMELO ZAPPULLA OPERATO D'URGENZA: È IN FIN DI VITA

13 novembre 2018 21:27
Carmelo Zappulla è in fin di vita. Il popolare artista è arrivato in gravi condizioni al pronto soccorso della Clinica Pineta Grande di Castelvolturno (in provincia di Caserta), con un infarto intestinale in corso. Operato, Zappulla è stato trasferito in terapia intensiva dove si trova in coma farmacologico.

L'artista siciliano, napoletano di adozione, vive da molti anni in provincia di Caserta.

