CARMELO ZAPPULLA OPERATO D'URGENZA: È IN FIN DI VITA

Carmelo Zappulla è in fin di vita. Il popolare artista è arrivato in gravi condizioni al pronto soccorso della Clinica Pineta Grande di Castelvolturno (in provincia di Caserta), con un infarto intestinale in corso. Operato, Zappulla è stato trasferito in terapia intensiva dove si trova in coma farmacologico.

L'artista siciliano, napoletano di adozione, vive da molti anni in provincia di Caserta.