CARMEN CONSOLI VINCE IL PREMIO AMNESTY INTERNATIONAL ITALIA 2022, CON IL SUO “L’UOMO NERO”
Carmen Consoli ha vinto per “L’uomo nero” il premio Amnesty International Italia 2022 nella sezione riservata ai big della canzone italiana. La “cantantessa” catanese è la prima artista a vincere due volte il riconoscimento.
La seconda vittoria della cantautrice siciliana coincide con la ventesima edizione del premio e con la venticinquesima del festival che lo ospita, “Voci per la la Libertà – Una canzone per Amnesty“.
Il brano di Carmen Consoli vincitore, “L’uomo nero”, è contenuto nell’album “Volevo fare la rockstar”. Parla con sarcasmo del sovranismo che porta alle violazioni dei diritti umani. La cantautrice siciliana era già stata vincitrice nel 2010 con il brano “Mio zio” che narrava di abusi sui minori.
La premiazione avverrà domenica 24 luglio a Rosolina Mare, Rovigo. Carmen Consoli, nel frattempo, sarà protagonista sul grande palco del concertone del primo maggio, in piazza San Giovanni, a Roma.
Partirà anche con un tour che la vedrà impegnata con tre formazioni diverse, che cambieranno in funzione delle location che la ospiteranno: “Volevo fare la rockstar TOUR”, “Acustico” e “Femme Fatale”.