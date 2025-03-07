CARNEVALE AD ACIREALE, DENUNCIATO 46ENNE DI SCORDIA CHE FACEVA ACQUISTI CON BANCONOTE FALSE

I Carabinieri della Compagnia di Acireale, con un articolato piano di controllo del territorio sulla base delle direttive del Comando Provinciale di Catania, hanno intensificato i servizi esterni per...

I Carabinieri della Compagnia di Acireale, con un articolato piano di controllo del territorio sulla base delle direttive del Comando Provinciale di Catania, hanno intensificato i servizi esterni per vigilare sulla sicurezza dei cittadini e garantire una risposta pronta ed efficace alle esigenze di quanti, nei giorni scorsi, sono accorsi nel centro etneo per festeggiare il Carnevale.

Il fitto programma di eventi organizzati per “il più bel Carnevale di Sicilia” ha, infatti, attirato migliaia di persone tra residenti e turisti, provenienti non solo dall’isola ma anche dall’estero, che si sono riversati nelle strade del paese per assistere alle sfilate dei carri allegorici.

Proprio per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti, è stato realizzato questo controllo del territorio, in collaborazione con i Carabinieri del Nucleo Cinofili di Nicolosi che, grazie all’olfatto speciale delle unità a quattro zampe, hanno fornito un valido supporto per la ricerca di armi e droga, oltre a quelli della Compagnia d’intervento Operativo C.I.O. del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia” e i Carabinieri del Nucleo Elicotteri che, sorvolando le aree di interesse, hanno potuto dare indicazioni utili alle pattuglie dislocate a terra.

Un apporto prezioso è stato fornito anche dal personale specializzato del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Catania N.A.S., che ha svolto verifiche presso bar e ristoranti, a tutela della salute dei consumatori. In tale contesto, i militari del N.A.S., assieme ai colleghi della Stazione di Acireale, hanno controllato un Kebabbaro del centro, riscontrato la mancata tracciabilità di alcuni prodotti ortofrutticoli che, quindi, sono stati sequestrati, mentre per il titolare è scattata una sanzione di 1.500 €.

Sempre i Carabinieri della Stazione di Acireale, sono riusciti a identificare e denunciare, ferma la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva, un 46enne, di Scordia, pregiudicato, che stava smerciando banconote false facendo acquisti nei negozi del paese.

In particolare, l’uomo è stato beccato mentre tentava di rifilare ad un tabaccaio una banconota falsa da 50 € e, grazie all’acquisizione dei filmati di videosorveglianza della zona e alle dichiarazioni dei testimoni, gli investigatori hanno ricostruito le sue “mosse”, appurando che, poco prima, aveva tentato di adoperare il denaro falso anche in un panificio.

Durante le attività, serrato è stato anche il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, e i Carabinieri della Sezione Radiomobile, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, hanno denunciato un 18enne di origini straniere, sorpreso nei pressi della Stazione Ferroviaria mentre spacciava marijuana nascondendola dentro una delle sue scarpe.

Le gazzelle hanno anche beccato un 60enne acese che stava svolgendo l’attività di parcheggiatore abusivo nel parcheggio pubblico di San Giuseppe, nella zona del mercato ittico cittadino. L’uomo è stato sanzionato per 769 € e gli è stato notificato l’ordine di allontanamento dalla zona.

Nel corso del servizio, infine, sono stati effettuati diversi controlli volti al rispetto delle norme del codice della strada, per contrastare quelle condotte di guida potenzialmente pericolose per la sicurezza pubblica; oltre 40 i veicoli controllati e più di 70 le persone. Tra le infrazioni rilevate, l’assenza della prevista copertura assicurativa, la guida con il cellulare e, la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Quest’ultima infrazione è stata accertata nei confronti di un minorenne che, alla guida di uno scooter Honda SH, ha causato un incidente e, sottoposto al particolare accertamento, è risultato positivo quindi denunciato penalmente, ferma la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva. Anche un 30enne acese è stato denunciato all’Autorità giudiziaria perché, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, si era messo alla guida dopo aver “alzato il gomito”. Infine, ad un 20enne di Aci Catena, sorpreso alla guida di una Alfa Romeo, è stata contestata la guida senza patente perché mai conseguita, con recidiva nell’ultimo bimestre.