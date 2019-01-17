CARNEVALE DI ACIREALE 2019 ALL’INSEGNA DELLE NOVITÀ: BIGLIETTO E TANTI CONCERTI

Il carnevale di Acireale on l’edizione 2019 porta con sé novità. Il sindaco, Stefano Alì, il presidente della Fondazione Carnevale Acireale, Orazio Fazzio, e il direttore artistico, Giulio Vasta, illu...

Il carnevale di Acireale on l’edizione 2019 porta con sé novità. Il sindaco, Stefano Alì, il presidente della Fondazione Carnevale Acireale, Orazio Fazzio, e il direttore artistico, Giulio Vasta, illustreranno le principali novità dell’edizione del prossimo anno che si svilupperà da domenica 17 febbraio a martedì 5 marzo, con un programma intenso di eventi per soddisfare le più diverse esigenze e interessi dei turisti. Tra le novità: il biglietto giornaliero e l’abbonamento per l’ingresso all’area riservata alle sfilate dei carri, dei gruppi in maschera e ai concerti con protagonisti della musica italiana.

La novità più importante è senz’altro il biglietto d’ingresso al circuito entro il quale, nel centro storico della città barocca, sfileranno i carri preceduti dai gruppi mascherati e dove si terranno i concerti. “Il costo è alla portata di tutti: 5 euro per un giorno intero di divertimento perché le attività inizieranno già in mattinata e proseguiranno fino a notte – precisa Orazio Fazzio -. I carri saranno 9, 3 in più, con gruppi mascherati a tema composi da 45 figuranti. Ci saranno poi due carri fuori concorso: uno dedicato a Radio Dimensione Suono, che sarà media partner della manifestazione, e l’altro, un vero e proprio palco mobile, che vedrà protagonisti, e non più semplici spettatori, ragazzi diversamente abili. Per i concerti abbiamo chiamato alcuni protagonisti della musica italiana, da Renzo Arbore e l’orchestra italiana a Bianca Atzei, da Cristiano Malgioglio a Emma Muscat, Biondo e i The Kolors, solo per citarne alcuni. E poi grande intrattenimento con Jerry Calà e gli acrobati Sonics. Per quanto riguarda i carri posso solo dire che in trenta e passa anni non ne ho mai visti di così belli”.









Il costo del biglietto (è in vendita anche l’abbonamento per 6 ingressi a 20 euro) sarà ampiamente ripagato dalla qualità e dalla comodità con la quale si potrà assistere agli spettacoli. In piazza Indirizzo, inoltre, realizzeremo, per la prima volta, una tribuna da circa 1.000 posti. Abbiamo un obiettivo ambizioso: divertire e divertirci”.

Per esprimersi al meglio i maestri carristi sono ininterrottamente al lavoro alla Cittadella del carnevale, consapevoli che saranno loro, come sempre, i veri protagonisti dell’appuntamento più atteso nel calendario acese, un evento che si ripete da secoli e quest’anno si arricchirà di tanti eventi collaterali. Primo appuntamento ad Acireale il 17 febbraio, l’ultimo il 5 marzo.