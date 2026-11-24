Caro vita, stangata di Natale: pomodori +52%, gas +61%, famiglie in difficoltà

L'inflazione sale al 5,5%. Secondo il Codacons, una famiglia potrebbe spendere fino a 2.388 euro in più all'anno.

Il costo della vita continua a salire e per le famiglie italiane si preannuncia un Natale particolarmente pesante. Dai generi alimentari alle bollette, passando per carburanti e trasporti, i rincari non si fermano. A preoccupare sono soprattutto i prezzi dei prodotti di uso quotidiano, con aumenti che colpiscono direttamente anche le famiglie siciliane.

Secondo i dati definitivi diffusi oggi, 17 novembre, dall'Istat, l'inflazione a ottobre 2026 ha raggiunto il 5,5% su base annua, in forte aumento rispetto al 4,2% registrato a settembre.

A pesare maggiormente sono i costi dell'energia. I beni energetici regolamentati registrano un aumento del 61,6% rispetto allo scorso anno, mentre quelli non regolamentati salgono del 29,8%.

Rincari pesanti anche sulle tavole degli italiani. Secondo i dati evidenziati dall'Adusbef, i pomodori costano il 52,6% in più rispetto a un anno fa, le fragole il 41,3% e i carciofi il 31,4%. Aumenti anche per peperoni (+19,1%), insalata (+13,7%), arance (+9,5%) e uova (+7,4%).

Una situazione che interessa da vicino anche la Sicilia, dove prodotti come pomodori, carciofi e arance rappresentano una parte importante dell'agricoltura e delle abitudini alimentari.

Ma la vera stangata potrebbe arrivare con le festività natalizie. Secondo le stime del Codacons, una famiglia tipo rischia di spendere 1.836 euro in più all'anno, a parità di consumi e qualora i prezzi rimanessero su questi livelli. Per una famiglia con due figli la maggiore spesa stimata raggiunge i 2.388 euro.

A incidere sui bilanci familiari sono anche le bollette: il gas sul mercato tutelato registra un rincaro del 61,1% rispetto a ottobre 2025, mentre l'elettricità aumenta del 60,2%.

Le associazioni dei consumatori chiedono interventi urgenti al Governo per contenere gli aumenti, soprattutto sul fronte energetico.

Con il Natale ormai alle porte, cresce dunque la preoccupazione per le famiglie, costrette a fare i conti con una spesa sempre più cara e con bollette che rischiano di assorbire una parte importante del bilancio domestico.