CARONAVIRUS: I MORTI IN SICILIA SALGONO A 8, MORTO UN 87 ENNE DI RIBERA E UN 79 A CASTELVETRANO

Le vittime per il coronavirus nella regione Sicilia salgono a 8.A Enna è deceduto un 87enne originario di Ribera e a Castelvetrano la vittima è un altro anziano di 79 anni.Per il caso di Enna la conf...

A cura di Redazione 21 marzo 2020 12:38

