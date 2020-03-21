95047

CARONAVIRUS: I MORTI IN SICILIA SALGONO A 8, MORTO UN 87 ENNE DI RIBERA E UN 79 A CASTELVETRANO

A cura di Redazione Redazione
21 marzo 2020 12:38
Le vittime per il coronavirus nella regione Sicilia salgono a 8.

A Enna è deceduto un 87enne  originario di Ribera e a Castelvetrano la vittima è un altro anziano di 79 anni.

Per il caso di Enna la conferma arriva dal Sindaco Carmelo Pace.

L'altro decesso è avvenuto all'ospedale di Castelvetrano un uomo di 79 anni di Salemi, che è risultato positivo al Covid19.

Lo ha confermato l’Asp di Trapani.

È il primo morto che si registra in provincia di Trapani, dove i casi positivi sono 27.

 

