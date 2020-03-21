CARONAVIRUS: I MORTI IN SICILIA SALGONO A 8, MORTO UN 87 ENNE DI RIBERA E UN 79 A CASTELVETRANO
Le vittime per il coronavirus nella regione Sicilia salgono a 8.A Enna è deceduto un 87enne originario di Ribera e a Castelvetrano la vittima è un altro anziano di 79 anni.Per il caso di Enna la conf...
A cura di Redazione
21 marzo 2020 12:38
Le vittime per il coronavirus nella regione Sicilia salgono a 8.
A Enna è deceduto un 87enne originario di Ribera e a Castelvetrano la vittima è un altro anziano di 79 anni.
Per il caso di Enna la conferma arriva dal Sindaco Carmelo Pace.
L'altro decesso è avvenuto all'ospedale di Castelvetrano un uomo di 79 anni di Salemi, che è risultato positivo al Covid19.
Lo ha confermato l’Asp di Trapani.
È il primo morto che si registra in provincia di Trapani, dove i casi positivi sono 27.