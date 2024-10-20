CARROZZIERE IN PENSIONE CLONA L'AUTO DI FAMIGLIA: STESSO MODELLO E UN'UNICA ASSICURAZIONE. IL CASO IN SALENTO

Carrozziere in pensione "clona" l'auto di famiglia. Il risultato? Due mezzi identici a disposizione e un'unica assicurazione. Ma l'uomo non è sfuggito ai controlli della Guardia di Finanza della Tenen...

Carrozziere in pensione "clona" l'auto di famiglia. Il risultato? Due mezzi identici a disposizione e un'unica assicurazione.

Ma l'uomo non è sfuggito ai controlli della Guardia di Finanza della Tenenza di Casarano hanno scoperto l'ingegnoso sistema illecito messo in atto dall'ex carrozziere, ora in pensione, del basso Salento.

Le fiamme gialle hanno scoperto una delle due Fiat Punto che circolavano liberamente nel Comune di Casarano, altro non era che l'esatta duplicazione di un altro veicolo appartenente alla famiglia del carrozziere. Le due auto condividevano modello, serie, colore, targhe, e polizza assicurativa.

L'uomo aveva clonato le targhe realizzate in vetroresina ma senza targhette identificative nel vano motore, con un telaio risultato ribattuto. Molto probabilmente l'esperto carrozziere aveva recuperato l'auto da demolitore, l'aveva riverniciata creando un perfetto doppione del mezzo che è stato poi sequestrato.