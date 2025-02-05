CARTA BANCARIA SMARRITA A PATERNÒ: CONSEGNATA AI VIGILI URBANI

Paternò, 5 febbraio 2025 – Nella mattinata di oggi, una carta bancaria è stata ritrovata presso lo sportello bancomat della banca situata in Piazza Regina Margherita. Il documento è stato prontamente...

Paternò, 5 febbraio 2025 – Nella mattinata di oggi, una carta bancaria è stata ritrovata presso lo sportello bancomat della banca situata in Piazza Regina Margherita. Il documento è stato prontamente consegnato al comando dei vigili urbani di Paternò, sito in Piazzale Civiltà del Lavoro.

Chiunque sia il proprietario della carta smarrita o abbia informazioni utili per rintracciarlo è invitato a contattare il comando dei vigili urbani per il recupero dell'oggetto.

L'invito è rivolto a tutti i cittadini affinché l'oggetto possa essere restituito al legittimo titolare nel più breve tempo possibile.