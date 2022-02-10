CARTOLINE DI SAN VALENTINO IN 3 UFFICI POSTALI DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Poste Italiane come ogni anno celebra la Festa degli Innamorati dedicando a San Valentino una colorata e animata cartolina filatelica.Un'occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente...

Un'occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, desidera ricordare in modo originale una giornata speciale, facendo dono della cartolina al proprio partner o scrivendo e inviando un messaggio d’amore a chi è lontano.

Poste Italiane vuole così sostenere, ancora una volta, il valore della scrittura scrivendo semplicemente una cartolina, un oggetto che può essere custodito nel tempo.

Il prodotto filatelico è disponibile nei 3 uffici postali con sportello filatelico della provincia di Catania, disponibili nelle sedi di Catania Centro, Acireale e Caltagirone, e fino al 14 febbraio si potrà utilizzare anche un annullo speciale.