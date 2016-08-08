In casa con arma clandestina e munizioni

Il militari di Belpasso lo hanno posto in stato di arresto

RASIZZI SCALORA Francesco 10021947

una pistola semiautomatica marca Pietro Beretta calibro 7.65, con la matricola abrasa, abilmente modificata per aumentarne la capacità offensiva e per permettere l’inserimento di un silenziatore nonché 9 cartucce del medesimo calibro. L’uomo, posto in stato d’arresto, è stato rinchiuso nel carcere di Catania Piazza Lanza con l’accusa di detenzione di arma clandestina e relativo munizionamento.La pistola, nei prossimi giorni, sarà inviata al Reparto Investigazioni Scientifiche di Messina per gli opportuni esami tecnico-balistici che potrebbero stabilirne l’eventuale utilizzo in episodi criminosi.