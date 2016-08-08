In casa con arma clandestina e munizioni
Il militari di Belpasso lo hanno posto in stato di arresto
A cura di Redazione
08 agosto 2016 13:21
RASIZZI SCALORA Francesco 10021947
una pistola semiautomatica marca Pietro Beretta calibro 7.65, con la matricola abrasa, abilmente modificata per aumentarne la capacità offensiva e per permettere l’inserimento di un silenziatore nonché 9 cartucce del medesimo calibro. L’uomo, posto in stato d’arresto, è stato rinchiuso nel carcere di Catania Piazza Lanza con l’accusa di detenzione di arma clandestina e relativo munizionamento.
La pistola, nei prossimi giorni, sarà inviata al Reparto Investigazioni Scientifiche di Messina per gli opportuni esami tecnico-balistici che potrebbero stabilirne l’eventuale utilizzo in episodi criminosi.