A casa aveva oltre un chilo di "erba"

Fermato dai carabinieri un 36enne paternese

La nota stampa dei militari:

"I carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Paternò, hanno arrestato nella flagranza CARUSO Angelo Maria Antonio, 36enne, paternese, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri, a conclusione di un’articolata attività investigativa finalizzata a contrastare il fenomeno dello spaccio nel centro cittadino, hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare nell’abitazione del 36enne, sorprendendolo all’interno della cucina mentre era intento a confezionare sul tavolo della marijuana. Nella circostanza i militari hanno rinvenuto e sequestrato una busta contenente 910 grammi di marijuana, 48 dosi dello stesso stupefacente, per un peso complessivo di 100 grammi, un bilancino elettronico di precisione e la somma contante di 30 euro, ritenuta parziale provento dell’attività di spaccio.

L’arrestato è stato trattenuto in una camera di sicurezza dell’Arma in attesa di essere giudicato con rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria".