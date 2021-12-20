CASERTA, GIOVANE MAMMA DI 29 ANNI MUORE DI COVID DOPO IL PARTO. NON ERA VACCINATA

Non era vaccinata la giovane mamma di 29 anni deceduta di Covid a Sparanise, in provincia di Caserta. La ragazza, estetista di professione, aveva scoperto di aver contratto la malattia un mese fa, il...

Non era vaccinata la giovane mamma di 29 anni deceduta di Covid a Sparanise, in provincia di Caserta. La ragazza, estetista di professione, aveva scoperto di aver contratto la malattia un mese fa, il 19 novembre, dopo aver partorito un bimbo nell'ospedale di Sessa Aurunca, sempre in Campania.

A dare l'annuncio della tragica scomparsa è stato il sindaco del vicino Comune di Calvi Risorta, Giovanni Lombardi, medico anestesista all'ospedale Monaldi di Napoli.

"La morte di una giovanissima madre che ha appena dato alla luce una piccola - ha scritto il primo cittadino su Facebook - è qualcosa che la nostra mente non è in grado di accettare. Il Covid non fa distinzioni".

Le condizioni della giovane, non appena era stata accertata la sua positività al coronavirus, erano apparse subito gravi. Un peggioramento rapido che è considerato legato anche alla sua scelta - non si sa per quali motivi - di non sottoporsi al vaccino. Nonostante tutti i tentativi dei medici di salvarle la vita, la malattia ha seguito il suo decorso, e ieri, domenica 19, si è portata via la giovane madre.