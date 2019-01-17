CASERTA: INSEGUITI DA POLIZIA SI SCHIANTANO CONTRO TIR, 4 MORTI

Non si sono fermati all’alt intimato da una pattuglia della polizia in servizio lungo la strada statale 372 “Telesina” ed è scattato un inseguimento che si è concluso tragicamente. Quattro persone son...

Erano tutte a bordo di una Skoda Fabia intercettata da una pattuglia del commissariato di Telese Terme. Dopo una ventina di chilometri, l’auto è uscita di strada, ribaltandosi e finendo prima contro un guard rail e poi contro un Tir.

Un impatto fatale per le quattro persone a bordo, tutte decedute. La polizia indaga per identificare le quattro vittime che potrebbero essere di nazionalità straniera.