BOOM DI CONTAGI, 578 NUOVI CASI IN SICILIA E PIÙ DI 10000 IN ITALIA

Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17 di oggi, venerdì 16 ottobre. Come si evince dai dati comunicati dal Ministero d...

Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17 di oggi, venerdì 16 ottobre. Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute, i nuovi casi di contagio registrati oggi nell’Isola sono 578 e il totale da inizio epidemia sale così a 11.269.

La Regione Sicilia comunica che dei 399 nuovi casi positivi di oggi, si rilevano n.14 migranti ospiti presso l’hotspot di Lampedusa.

In Sicilia i casi registrati sono 578, così ripartiti per provincia:

Palermo 173

Catania 154

Messina 43

Trapani 58

Siracusa 22

Enna 11

Agrigento 76

Caltanissetta 26

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 7.709. Attualmente positive sono 5.934 persone, con un’aumento di 447 pazienti contagiati dal Covid-19 rispetto a ieri. Dieci nuovi decessi, quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 360.

I guariti ammontano invece a 4.975, 121 in più rispetto a quanto registrato ieri. Degli attuali positivi, 471 pazienti sono ricoverati con sintomi, altre 58 persone sono in terapia intensiva (+6).

DATO ITALIA

Sale ancora il numero dei contagi:nelle ultime 24 ore sono 10.010 a fronte degli 8.804 di ieri, mentre scende il numero dei morti 55 contro 83 di ieri.

I tamponi sono stati 150.377, 12 mila in meno di ieri. Questo quanto emerge dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute.

Preoccupano ancora le terapie intensive + 52 (ieri+47).Crescono anche i ricoveri ordinari382(ieri 326).

Tra le regioni,la Lombardia registra 2.419 casi, la Campania 1.261.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 10.010 contagiati

• 55 morti

• 1908 guariti

+ 52 terapie intensive | + 382 ricoveri

150.377 tamponi

In Italia sono al momento 107.312 le persone positive.