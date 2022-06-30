Casinò online e sicurezza: come scegliere un sito sicuro

La sicurezza informatica è un tema sempre più sentito in questo particolare periodo storico. Ormai viviamo quotidianamente online, paghiamo le bollette su Internet, abbiamo le app di home banking e co...

La sicurezza informatica è un tema sempre più sentito in questo particolare periodo storico. Ormai viviamo quotidianamente online, paghiamo le bollette su Internet, abbiamo le app di home banking e compriamo negli e-shop. La nostra vita è diventata indubbiamente più comoda ma questa situazione rischia in alcuni casi di aumentare i rischi di attacchi informatici. Per questo motivo diventa fondamentale imparare a riconoscere un sito affidabile da uno che non lo è. Oggi parleremo proprio di questo e di come riconoscere una piattaforma sicura in un settore specifico: quello del gaming e dei casinò online.

Il primo segnale di sicurezza di una piattaforma online è la concessione AAMS. Una concessione che deve essere presente per legge in homepage nei casino accreditati e quindi più sicuri. Più nel dettaglio il simbolo AAMS è il riconoscimento di affidabilità e sicurezza rilasciato dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, ovvero l’organo del Ministero dell’Economia che si occupa di legalità e gioco pubblico.

Il secondo aspetto da considerare è il protocollo di sicurezza su cui si basa un sito. Nulla di difficile da riconoscere o che richieda competenze informatiche avanzate. Oggi il protocollo più sicuro in assoluto è il famoso SSL che sta per Secure Socket Layer. È il sistema migliore per tutelare i dati sensibili e personali online e le transazioni economiche. Per capire se una piattaforma lo usa è sufficiente dare un’occhiata all’URL, ovvero l’indirizzo del sito sulla barra degli strumenti: qui dovrebbe comparire sulla sinistra la sigla “https”. Se la troviamo possiamo accedere e giocare in tutta tranquillità.

Attenzione anche ad altri due aspetti fondamentali, ovvero l’assistenza ai clienti e le policy. Ogni sito sicuro e affidabile deve garantire un’assistenza h24 7 giorni su 7. Ma soprattutto deve fornire ai giocatori la possibilità di utilizzare vari canali per chiedere informazioni e chiarimenti. Se questo non avviene oppure se quando cerchiamo di contattare l’assistenza non riceviamo risposta forse è meglio cambiare gestore di gioco.

Per quanto riguarda le policy, invece, queste dovrebbero essere sempre ben visibili in homepage. Per Policy si intendono le tutele per il cliente, le modalità di trattamento dei dati personali inseriti, le politiche di reso e la presenza della documentazione relativa alla normativa sul gioco responsabile. Anche in questo caso se non sono chiare oppure difficili da trovare probabilmente il sito non è così affidabile.

Un’altra discriminante importante che determina o meno l’affidabilità di un casinò online è la stessa offerta del sito di gioco. Più l’offerta è varia, diversificata e dedicata a giocatori esperti e principianti più è probabile che la piattaforma sia degna di fiducia. Idem se propone le ultime novità in tema di gaming come il gioco live o ambienti in realtà virtuale o aumentata.

Potrebbe sembrare un paradosso ma i siti migliori sono quelli che offrono le promozioni al giocatore più vantaggiose. La concorrenza è ormai altissima e i bonus di benvenuto e gli sconti non sono uno specchietto per le allodole. Sono delle vere e proprie strategie di marketing declinate sulle abitudini di ogni singolo utente e personalizzate sulle sue esperienze di gioco. E i portali migliori sono decisamente all’avanguardia sotto questi aspetti.

L’ultimo aspetto che dovremmo considerare nella scelta del casinò online è la presenza o meno della possibilità di utilizzare più metodi di pagamento per giocare. Gli standard attuali di Internet comprendo gli e-wallet, le carte di credito o prepagate, le carte di debito. Alcuni casinò consentono di utilizzare anche token e criptovalute. Quindi il consiglio è quello di diffidare da chi da poca possibilità di scelta o da chi chiede denaro contante. Molto probabilmente ci troviamo di fronte a qualche malintenzionato.

Un consiglio prezioso, al momento della scelta, potrebbe essere quello di fare una piccola ricerca online e di analizzare le recensioni degli utenti. Se sono per la maggior parte positive molto probabilmente possiamo fidarci. Non è un dato automatico ma potrebbe rivelarsi utile almeno per farsi un’idea generale sul portale.