CASO DENISE, ISPEZIONE DEI CARABINIERI NELLA CASA DI ANNA CORONA

uove indagini sulla scomparsa di Denise Pipitone. Oggi i carabinieri del Reparto della Scientifica di Trapani hanno eseguito un'ispezione in un appartamento a Mazara del Vallo (Trapani) che in passato era stato abitato da Anna Corona, la ex moglie di Piero Pulizzi, il padre naturale della bimba di 4 anni sparita nel nulla il primo settembre 2004. Anna Corona è la madre di Jessica Pulizzi, la ragazza che era finita sotto processo per il sequestro della bambina ma che poi venne assolta.

Il sopralluogo è stato disposto dalla Procura di Marsala che nei giorni scorsi ha riaperto l'incdagine. L'appartamento di via Pirandello è disabitato da circa un anno.

Secondo quanto si apprende gli inquirenti cercano di capire se sono stati fatti dei lavori edili in quella abitazione.

Secondo una fonte anonima i lavori sarebbero stati eseguiti dopo la sparizione della piccola.

"I proprietari della casa sono in Svizzera, io ho solo portato le chiavi della palazzina ai Carabinieri che me le hanno chieste", ha detto ai giornalisti che si trovano in via Pirandello la custode dalla palazzina. "La palazzina è disabitata da un anno", dice la donna, aggiungendo anche che di recente non sarebbero stati fatti interventi di ristrutturazione ma "solo piccoli lavori".