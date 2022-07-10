CASO DI MALARIA A CALTANISSETTA DOPO UN VIAGGIO IN CONGO

Una donna di 45 anni, tornata da una missione umanitaria in Congo, e’ stata ricoverata all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta con una diagnosi di malaria. Due giorni fa accusato febbre, spossatezza e...

La provenienza da una zona endemica e i sintomi hanno subito insospettito il primario del pronto soccorso Salvatore Amico che, in seguito alla consulenza infettivologica, ha inviato le analisi all’ospedale Cervello di Palermo dove e’ stato appurato che la paziente aveva effettivamente contratto la malaria. La donna, che avrebbe riferito di non aver effettuato la profilassi, e’ stata immediatamente sottoposta a terapia.

Il farmaco, non in commercio in Italia, e’ stato subito reperito dal primario di Malattie infettive Giovanni Mazzola e la paziente al momento e’ stabile.

Pare che altre due persone che si trovavano con lei in Congo avrebbero contratto la malaria e uno dei due e’ in condizioni particolarmente gravi. Entrambi sono stati trasportati in altri ospedali.