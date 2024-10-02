CASO NATOLI, I PM DI ROMA TRASMETTERANNO IL FASCICOLO A CATANIA, L’ACCUSA È RIVELAZIONE DI SEGRETI D’UFFICIO
I pm di Roma manderanno per competenza territoriale a Catania il fascicolo di indagine che vede indagata Rosanna Natoli, consigliera laica del Csm ora sospesa, per rivelazione di segreti d’ufficio e a...
I pm di Roma manderanno per competenza territoriale a Catania il fascicolo di indagine che vede indagata Rosanna Natoli, consigliera laica del Csm ora sospesa, per rivelazione di segreti d’ufficio e abuso d’ufficio, quest’ultima fattispecie oramai abrogata.
Natoli, ex membro della sezione disciplinare del Consiglio, era stata registrata nel corso di un incontro avvenuto in provincia di Catania con il magistrato Maria Fascetto Sivillo che si trovava sotto procedimento disciplinare.
Il procedimento era stato avviato a piazzale Clodio dopo l’invio dell’audio da parte del Csm.