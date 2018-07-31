I Carabinieri della Stazione di Motta Sant’Anastasia, coadiuvati dai colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia” e del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò, hanno arrestato nella f...

I Carabinieri della Stazione di Motta Sant’Anastasia, coadiuvati dai colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia” e del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò, hanno arrestato nella flagranza di reato il 43enne Filippo BUZZA del posto, poiché ritenuto responsabile di coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

CASOLARE CON PIANTAGIONE SEQUESTRATO 1/2 CHILO DI ERBA, UN ARRESTO

Battendo palmo a palmo l’agro di Motta Sant’Anastasia, alla ricerca di latitanti e armi, i militari si sono imbattuti in un casolare sito in Contrada Porticazzo, con annesso fondo agricolo, luogo in cui il reo aveva avviato una piantagione di canapa indiana. Attendendone la maturazione e trasformazione in marijuana, come peraltro dimostrato dal rinvenimento di alcune buste contenenti il prodotto già essiccato, l’uomo in casa lo confezionava per immetterlo nelle piazze di spaccio.Al termine delle operazioni i carabinieri hanno sequestrato oltre 500 grammi di marijuana, 5 piante di canapa indiana nonché tutto quel materiale utile per la preparazione delle dosi di stupefacente da smerciare.L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.