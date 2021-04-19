CASTEL DI IUDICA. DENUNCIATO UN PENSIONATO: FRUIVA DI ENERGIA ELETTRICA GRATIS E DETENEVA MUNIZION

I Carabinieri della Stazione di Castel di Iudica hanno denunciato un pensionato 78enne del posto per furto aggravato, detenzione abusiva di munizioni ed omessa custodia di armi.I militari, nel corso d...

I Carabinieri della Stazione di Castel di Iudica hanno denunciato un pensionato 78enne del posto per furto aggravato, detenzione abusiva di munizioni ed omessa custodia di armi.

I militari, nel corso di una verifica effettuata nell’abitazione dell’anziano, hanno constatato che l’impianto elettrico della sua abitazione era stato collegato abusivamente alla rete pubblica, tra l’altro mediante un allaccio molto precario che avrebbe potuto causare problemi di sicurezza.

Nel corso del controllo, inoltre, l’uomo è stato trovato in possesso di 96 cartucce per pistola cal. 7,65, ed anche il fucile da caccia cal. 12, quest’ultimo invece regolarmente denunciato, non era tenuto in ottemperanza alla normativa prevista sulla custodia delle armi.

Le munizioni ed il fucile, pertanto, sono state sottoposte a sequestro.