CASTEL DI IUDICA: I CARABINIERI ARRESTANO DUE PATERNESI E RECUPERANO 400 KG DI ARANCE

I Carabinieri di Castel di Iudica hanno arrestato nella flagranza i fratelli paternesi Davide MANNINO di anni 33 e Rosario MANNINO di anni 28, poiché ritenuti responsabili di furto aggravato in concor...

I Carabinieri di Castel di Iudica hanno arrestato nella flagranza i fratelli paternesi Davide MANNINO di anni 33 e Rosario MANNINO di anni 28, poiché ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso.

Grazie alla telefonata al 112 formulata dalla vittima, che in mattinata aveva già subito analogo furto, i militari sono intervenuti tempestivamente in contrada San Giovanni Bellone dove sono riusciti a bloccare una Renault Twingo e una Fiat Punto, in uso ai correi, cariche di arance (circa 400 Kg) appena rubate nell’agrumeto di proprietà dell’imprenditore agricolo.

I veicoli sono stati sottoposti a sequestro, mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.

L’Arma etnea invita i proprietari terrieri a chiamare il 112 o direttamente i numeri delle Stazioni Carabinieri per qualsiasi movimento di persone estranee che si registri nei pressi delle loro coltivazioni poiché nelle aree sensibili al fenomeno, come peraltro dimostrato nell’occasione degli arresti di Castel di Iudica, sono stati intensificati i servizi di controllo del territorio così come disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Catania.