CASTEL DI IUDICA: INCIDENTE STRADALE SULLA SS288, STRADA CHIUSA

22 novembre 2017 11:57
Tamponamento sulla statale 288, Anas comunica che sulla strada statale 288 “di Aidone” il tratto è chiuso in entrambe le direzioni per circa 50 metri al km 20,400 nel comune di Castel di Iudica, in provincia di Catania, per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi a seguito di un tamponamento.

Il traffico è deviato all’interno dell’area di servizio limitrofa.

Sul posto, sono presenti il personale Anas e dei Carabinieri per ripristinare al più presto la normale circolazione.

IN AGGIORNAMENTO

