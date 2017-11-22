CASTEL DI IUDICA: INCIDENTE STRADALE SULLA SS288, STRADA CHIUSA
A cura di Redazione
22 novembre 2017 11:57
Tamponamento sulla statale 288, Anas comunica che sulla strada statale 288 “di Aidone” il tratto è chiuso in entrambe le direzioni per circa 50 metri al km 20,400 nel comune di Castel di Iudica, in provincia di Catania, per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi a seguito di un tamponamento.
Il traffico è deviato all’interno dell’area di servizio limitrofa.
Sul posto, sono presenti il personale Anas e dei Carabinieri per ripristinare al più presto la normale circolazione.
IN AGGIORNAMENTO