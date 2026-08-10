Castel di Iudica, investe un 25enne e fugge senza prestare soccorso: denunciato un 24enne

Auto sequestrata e patente ritirata al 24enne

I Carabinieri della Stazione di Castel di Iudica hanno denunciato in stato di libertà un 24enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile dei reati di lesioni stradali e omissione di soccorso, ferma restando la presunzione di innocenza fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.

Secondo quanto ricostruito dai militari, il giovane si trovava alla guida della propria auto lungo una strada del centro abitato quando avrebbe investito un 25enne del posto che stava attraversando la carreggiata a piedi.

Dopo l’impatto, il conducente non si sarebbe fermato per prestare assistenza al ferito né avrebbe richiesto l’intervento dei soccorsi.

A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti e pedoni presenti nella zona, che hanno immediatamente contattato il 118. I sanitari hanno soccorso il 25enne e lo hanno trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale “San Marco” di Catania.

Il giovane è stato affidato alle cure dei medici. Fortunatamente, secondo quanto riferito, le lesioni riportate non sarebbero risultate tali da metterne in pericolo la vita.

I Carabinieri, intervenuti dopo la segnalazione, hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e risalire al conducente dell’auto.

Determinanti sarebbero state le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nel paese, insieme alle testimonianze raccolte tra le persone che avevano assistito all’accaduto.

Le indagini hanno consentito ai militari di individuare in breve tempo il presunto responsabile e di rintracciare l’autovettura che sarebbe stata coinvolta nell’investimento.

Il mezzo è stato sottoposto a sequestro penale mentre al 24enne, sulla base degli elementi raccolti che dovranno essere verificati nelle successive fasi del procedimento, è stata ritirata anche la patente di guida.

L’episodio riporta l’attenzione sul rispetto delle norme previste dal Codice della Strada e, in particolare, sull’obbligo per chi rimane coinvolto in un incidente con persone ferite di fermarsi e prestare assistenza.