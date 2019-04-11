CASTEL DI IUDICA: MINACCIA LA FIDANZATA CON UN COLTELLO,DENUNCIATO 30ENNE

I Carabinieri della stazione di Castrel di Iudica hanno denunciato un pregiudicato di 30 anni di Francofonte, poiché ritenuto responsabile di minacce aggravate e porto di armi od oggetti atti a offend...

L’uomo, dopo aver litigato con la fidanzata, una 26enne di Castel di Iudica, per motivi legati presumibilmente alla gelosia, l’ha prima ingiuriata e spintonata, per poi minacciarla tirando fuori dalla tasca dei pantaloni un coltello a serramanico.

La ragazza non si è persa d’animo ed ha chiamato immediatamente al telefono i carabinieri che, giunti sul posto, hanno bloccato e disarmato il reo.

L’arma è stata ovviamente posta sotto sequestro.