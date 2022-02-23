CASTELMOLA: CICLISTA CADE IN UN BURRONE E MUORE

Un ciclista sessantenne è morto dopo essere precipitato in un burrone della ex Rotabile Castelmola, nel Messinese.

Per il recupero del corpo si è reso necessario l'intervento di un elicottero.

L'incidente è avvenuto in un curvone di una strada tortuosa, in via Leonardo da Vinci a Castelmola. L'uomo, originario del Catanese, per cause in corso di accertamento, si è schiantato contro la ringhiera di protezione: la bici è rimasta incastrata, mentre il ciclista è precipitato per decine di metri.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, personale del 118 e i carabinieri della compagnia di Taormina. (ANSA).