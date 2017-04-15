CASTELVETRANO: AUTO PRECIPITA DA UN PONTE, MORTI DUE CATANESI

Come riporta l'edizione di Palermo di REPUBBLICA.ITDue uomini, Santo Laudani, di 41 anni e Carmelo Crisafulli, di 50 anni, entrambi catanesi, sono morti in un incidente stradale in territorio di Caste...

Come riporta l'edizione di Palermo di REPUBBLICA.IT

Due uomini, Santo Laudani, di 41 anni e Carmelo Crisafulli, di 50 anni, entrambi catanesi, sono morti in un incidente stradale in territorio di Castelvetrano (Trapani). Per cause in corso di accertamento, l'auto su cui viaggiavano, una Fiat Punto, ha sfondato il guardrail lungo il viadotto Belice fra Menfi e Castelvetrano, sulla statale 115, precipitando nelle campagne sottostanti da un'altezza di almeno cinquanta metri.

Secondo le prime ricostruzioni lo schianto risale alla notte scorsa, ma nessuno si è accorto di nulla fino a stamattina, quando alle prime luci dell'alba alcuni passanti hanno individuato la carcassa dell'auto allertando i soccorsi. Sembra che l'auto viaggiasse ad alta velocità tanto che l'urto contro le barriere è stato violentissimo. Il motore della vettura è rimasto sulla careggiata mentre il resto dell'auto è volato giù. I vigili del fuoco di Sciacca hanno estratto i corpi delle vittime. Sul viadotto Belice da qualche tempo sono in corso lavori di messa in sicurezza, il traffico è a senso unico alternato disciplinato da un semaforo. Le salme sono state trasferite all'obitorio di Castelvetrano.

