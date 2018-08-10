CASTELVETRANO: DROGA E ALCOL IN UN RAVE PARTY NON AUTORIZZATO, 70 DENUNCE

Settanta persone tra i 18 e i 40 anni, provenienti da diverse parti d'Italia, sono state denunciate per invasione di terreni dai carabinieri che le hanno sorprese in contrada Fontanelle Marcite, a Castelvetrano, mentre partecipavano a un rave party. Gli indagati, molti dei quali in preda ai fumi dell'alcol e sotto l'effetto degli stupefacenti complice la musica ad altissimo volume, continuavano a ballare quasi incuranti della presenza dei carabinieri; sono intervenuti i militari della compagnia di Castelvetrano e quelli delle compagnie di Mazara del Vallo e di Marsala. Un ragazzo di 20 anni di Gela è stato denunciato pure per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti essendo stato trovato in possesso di 8 grammi di marijuana, un grammo di anfetamina e un grammo di Mdma, mentre altre quattro persone sono state segnalate alla Prefettura di Trapani come assuntrici di droga.