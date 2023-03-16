CASTELVETRANO. LA SCUOLA FREQUENTATA DA MESSINA DENARO SARÀ INTITOLATA AL PICCOLO DI MATTEO

La scuola elementare di Castelvetrano, Ruggero Settimo, ha comunicato, attraverso l'insegnante Maria Guzzo, segretaria del collegio dei docenti, di aver aderito alla proposta dell'Anm di Marsala, di c...

La scuola elementare di Castelvetrano, Ruggero Settimo, ha comunicato, attraverso l'insegnante Maria Guzzo, segretaria del collegio dei docenti, di aver aderito alla proposta dell'Anm di Marsala, di cambiare il nome del plesso e intitolare l'istituto al piccolo Giuseppe Di Matteo, figlio del pentito ucciso dalla mafia.

La decisione è stata presa all'unanimità dopo le polemiche scoppiate in seguito alle perplessità espresse da alcuni docenti e genitori degli alunni di cambiare il nome della scuola che fu frequentata da bambino da Matteo Messina Denaro.

Stessa decisione è stata presa dal consiglio di istituto.